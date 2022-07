300+ od poniedziałku płynie do ludzi. Rusza wypłata pieniędzy na wyprawkę

Do piątku 15 lipca do programu 300+ zostało zgłoszonych 1,87 mln dzieci, a złożono 1,3 mln wniosków - wynika z danych udostępnionych przez resort kierowany przez Marlenę Maląg. W sobotę minister zapewniła, że procedura rozpatrywania wniosków przebiega płynnie, a do tej pory świadczenie zostało przyznane na ponad 710 tys. dzieci. - Działamy sprawnie, żeby pieniądze jak najszybciej trafiały na konta rodziców - zapewniła w sobotę.