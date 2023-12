40 zł za metr kw. Ruszył nabór wniosków o dotację

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie, że w tym roku zasady przyznania pomocy będą uproszczone - pomoc będzie przysługiwać np. na wymianę pokryć dachowych na budynkach służących do produkcji rolniczej położonych również w gminach miejskich. Zmniejszono też liczbę załączników do wniosku, a termin na uzupełnienie wniosku czy złożenie wyjaśnień wydłużono z 7 do 14 dni.