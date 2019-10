500+ dla niesamodzielnych. Mimo choroby ZUS go wykluczył

Pan Kazimierz przeszedł nowotwór krtani, udar i prawie nie mówi. Wystąpił o 500+, ale lekarz orzecznik ZUS nie uznał go za osobą nie zdolną do samodzielnej egzystencji. Świadczenia nie dostał.

To miała być mała rewolucja. 500+ dla osób niepełnosprawnych, osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ma trafić do blisko 800 tys. Polaków. Jak się właśnie okazuje - nie wszyscy się załapią. 66-letni pan Kazimierz stanął w kolejce po środki - powołał się na chorobę, którą przeszedł 5 lat temu. Miał raka i usunięto mu krtań. Od tamtego momentu oddycha przez rurkę tracheotomijną - opisuje sprawę dziennik "Fakt". Stanął w kolejce, ale pieniędzy się nie doczekał. Dlaczego? Taka jest decyzja lekarza orzecznika ZUS.