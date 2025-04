Zmiany w akcyzie. Jasne stanowisko resortu zdrowia

Wiceminister finansów Jarosław Neneman odniósł się do interpelacji posła PiS Mariusza Krystiana, który pytał o możliwość zrównania akcyzy na napoje alkoholowe. Neneman podkreślił, że takie działanie mogłoby prowadzić do wzrostu spożycia mocnych alkoholi, co byłoby sprzeczne z polityką zdrowotną państwa — pisze rynekzdrowia.pl.