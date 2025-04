Spór o drut kolczasty w Szczecinie. Urząd interweniuje

Właścicielka mieszkania przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczecinie zainstalowała drut kolczasty na rampie podjazdowej dla osoby z niepełnosprawnością. Jak informuje Radio Szczecin, kobieta tłumaczyła, że zrobiła to, by zabezpieczyć się przed osobami zakłócającymi porządek – spożywającymi alkohol, hałasującymi i załatwiającymi potrzeby fizjologiczne w tym miejscu.

Jak informuje Radio Szczecin, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie nie wydał zgody na montaż drutu kolczastego. Właścicielka posiadała jedynie pozwolenie na budowę samej rampy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, drut kolczasty może być stosowany tylko na ogrodzeniach o wysokości co najmniej 1,8 metra.

WIDEO

W tym przypadku warunek ten nie został spełniony, co oznacza, że konstrukcja jest nielegalna. Obecnie oczekiwane jest oficjalne stanowisko miasta w tej sprawie.

Przepisy nie pozwalają na uproszczoną legalizację dla inwestorów, którzy na etapie prac budowlanych dokonali istotnych odstępstw budowlanych mimo posiadania pozwolenia. Zespół Brzoski wskazuje, że takie regulacje zniechęcają właścicieli do dostosowywania budynków do wymogów prawnych, co może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.