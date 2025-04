Wybory prezydenckie. Na początku maja mija ważny termin

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że do 5 maja wyborcy z niepełnosprawnością oraz seniorzy mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego . Jak informuje rzecznik PKW Marcin Chmielnicki w rozmowie z Radiem Lublin, wnioski można składać ustnie, pisemnie lub przez internet za pomocą usługi gov.pl.

Wnioski o głosowanie korespondencyjne należy złożyć do komisarza wyborczego. Pakiet wyborczy zostanie dostarczony najpóźniej sześć dni przed wyborami. W przypadku chęci skorzystania z pomocy listonosza w dostarczeniu pakietu do komisji, należy to zgłosić wcześniej.