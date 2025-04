Kontrola truskawek. O tym nie wszyscy sprzedawcy informują kupujących

Inspektorzy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przeprowadzili kontrolę na giełdzie w Broniszach, gdzie odkryli nieprawidłowości związane z oznaczeniami truskawek. Jak czytamy na biznes.interia.pl, ponad pół tony owoców z Grecji nie miało wymaganych oznaczeń, co mogło wprowadzać konsumentów w błąd co do ich pochodzenia.