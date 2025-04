Podróżujesz autem? Nie tylko pasy. Oto najczęstsze mandaty

Pasażerowie samochodów mogą otrzymać mandaty za różne wykroczenia. Najczęstsze z nich to jazda bez zapiętych pasów, co skutkuje karą 100 zł. Inne sytuacje, jak jazda z pijanym kierowcą, mogą prowadzić do grzywny nawet 5 tys. zł. Warto znać zasady, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.