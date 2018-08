500+. Marczuk: widać pozytywne efekty demograficzne

Całość działań, które podejmujemy, będzie przynosić kolejne dobre skutki dla poprawy sytuacji polskich rodzin i zachęci je do posiadania większej liczby dzieci - uważa Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

W pierwszym półroczu 2018 roku liczba urodzin spadła w porównaniu do pierwszego półrocza 2017. 500+ nie działa? Bartosz Marczuk w rozmowie z "Super Expressem" stanowczo zaprzeczył.

- Jeśli mówimy o spadku, to jednak bardzo nieznacznym, bo rzędu 3 proc. względem roku poprzedniego – powiedział.

Dodał, że bardziej obiektywną daną do oceny skuteczności programu 500 plus i polityki rodzinnej jest tzw. wskaźnik dzietności. Wskazuje on, ile przeciętna kobieta w wieku rozrodczym przy utrzymaniu się obecnej dynamiki urodzi dzieci.