Gorąca dyskusja w Sejmie o 500+. "Potworne nieporozumienie"

Magdalena Kochan z PO zarzuciła przedstawicielom rządu, że program 500+ jest niesprawiedliwy. Twierdzi, że samotnym rodzicom jest trudniej o pieniądze. Wiceminister rodziny Bartosz Marczuk nazwał jej słowa "potwornym nieporozumieniem".

Wiceminister dodał, że w ubiegłym roku 5,2 mld złotych z 500+ trafiło do samotnych rodziców. - Co piąta złotówka trafia do rodziców wychowujących samotnie dzieci. Nigdy po 1989 roku nie trafiło do samotnych rodziców tyle, co po wprowadzeniu programu - podkreślał Bartosz Marczuk.