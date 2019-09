500 plus. Ostatni dzień na składanie wniosków. Potem przepada wyrównanie

W poniedziałek mija termin składania wniosków o 500 plus - kto się spóźni, dostanie pieniądze bez wyrównania.

Każdy, kto chce otrzymać 500 plus na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca, musi złożyć wniosek najpóźniej 30 września.

Jeśli wniosek zostanie złożony po terminie, świadczenie będzie przyznane od miesiąca, w którym złożony był wniosek. Jeśli zostanie złożony we wtorek, 1 października, to 1500 złotych za lipiec, sierpień i wrzesień przepadnie.

Część urzędów przygotowuje się na to, że w poniedziałek w urzędach pojawi się więcej chętnych na złożenie wniosku w ostatnim momencie. Wrocławski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydłuża godziny pracy urzędników do godz. 17.

- Wiemy, że część osób może chcieć złożyć wnioski na ostatnią chwilę i mogą się zrobić kolejki - mówi Łukasz Kocur z wrocławskiego MOPS. - Na pewno nie będzie takiej sytuacji, żeby jakiś wniosek, który fizycznie wpłynie do nas jeszcze dziś, nie został rozpatrzony.

W samym Wrocławiu od 1 lipca do 30 września wpłynęło 71 tys. wniosków o świadczenie "500 plus". Rozstrzygnięto 67 tys. na 95 tys. dzieci.

Kolejek w urzędach, póki co, nie ma.

- Nie docierają do nas żadne informacje o utrudnieniach - mówi Grzegorz Gawlik z łódzkiego magistratu. - Większość mieszkańców już złożyła wnioski, najczęściej przez internet.

Na początku lipca ustawa o "500 plus" została znowelizowana. Największą zmianą było wprowadzenie świadczenia także na pierwsze dziecko, a nie jak do tej pory jedynie na drugie i kolejne.

Według szacunków ministerstwa pracy po zmianach z "nowego 500 plus" skorzysta 6,8 mln dzieci. Koszt objęcia tym programem każdego dziecka wyniesie 17 mld złotych.

Znowelizowany program "500 plus" objął także dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych m.in. typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego. Świadczenie to przyznawane będzie na wniosek dyrektora placówki.

Kolejną zmianą są terminy składania wniosków dla rodziców nowo narodzonych dzieci. Od tego roku rodzice mają na to trzy miesiące od daty narodzin. Jeśli dotrzymają terminu, dostaną świadczenie z wyrównaniem.

Wniosek o "500 plus" należy złożyć raz w roku. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.