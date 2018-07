500 plus także dla dzieci obcokrajowców. Dostały 35 mln złotych

5257 dzieci obcokrajowców otrzymuje w Polsce pieniądze z tytułu 500 plus. Te świadczenia kosztują budżet niespełna 35 mln zł, czyli 0,2 proc. wszystkich pieniędzy wydawanych na program.

Ukraińcy, Rosjanie, Bułgarzy, ale też Chińczycy, Turcy czy południowi Koreańczycy – oni wszyscy w pełni zgodnie z polskim prawem otrzymują świadczenia z programu 500 plus. - Dokładnie 0,2 proc. z puli ponad 23 mld zł wydatków na świadczenie wychowawcze w 2017 r. trafiło do dzieci cudzoziemców zamieszkujących na terenie Polski. Oznacza to, że pozostaje 23 mld 137 mln zł, czyli 99,8 proc. całości środków otrzymały polskie rodziny - tłumaczy w rozmowie z "Faktem" wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.