6246,13 zł dodatku do emerytury. Ta grupa może na niego liczyć

Jak otrzymać emeryturę honorową?

Aby otrzymać emeryturę honorową, nie trzeba składać wniosku do ZUS. Zakład sam załatwia formalności. Jest jeden wyjątek: seniorzy, którzy nie są uprawnieni do otrzymywania emerytury lub renty z żadnej instytucji. Oni muszą złożyć wniosek, by otrzymać świadczenie. Należy zaznaczyć, że świadczenie jest wypłacane do końca życia w kwocie, która jest bazowa i obowiązuje w dniu setnych urodzin.