Ile dać do koperty na chrzest i komunię? "Chyba zacznę zbierać już dziś"

"Jeden mój chrześniak ma teraz komunie, a drugi chrzest. Ile dajecie do koperty na chrzest a ile na komunię? Czy dajecie może jakiś prezent zamiast pieniędzy ?" - taki wpis umieściła użytkowniczka na jednej z grup na Facebooku.

8 tys. zł za komunię? Matka bliźniaków: "To teraz małe wesele"

Wśród komentarzy pojawia się wiele głosów, że pieniądze to kwestia indywidualna i każdy daje tyle, na ile go stać. "Na chrzest to pamiątka typu obrazek z grawerem lub coś w tym stylu. Bez przesady, ludzie sami stawiają sobie poprzeczkę" - wskazuje inny uczestnik dyskusji.