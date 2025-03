Nie tylko depresja. Polacy coraz częściej lądują przez to na L4

"Do gabinetów terapeutów i psychiatrów coraz częściej trafiają osoby z zaburzeniami lękowymi . To trzeci, po reakcji na ciężki stres i depresję, powód korzystania z tego typu usług" - mówi Michał Pajdak, współautor raportu "Bieżące lęki i obawy Polaków" platformy ePsycholodzy.pl i UCE RESEARCH.

Co jeszcze spędza sen z powiek polskim pracownikom? Niemal co trzeci badany wskazał na strach przed inflacją i utratą wartości pieniądza. Zdaniem Michała Pajdaka to efekt wysokiego wzrostu cen, z którym polska gospodarka borykała się w ostatnich latach.