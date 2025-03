KRUS odmówił wypłaty zasiłku. Ważny wyrok sądu

Niezdolność do pracy może zostać wykazana opinią biegłego

Sąd Rejonowy w Toruniu przyznał Markowi A. prawo do zasiłku chorobowego. Decyzja ta zmienia wcześniejsze stanowisko Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która odmówiła wypłaty świadczenia z powodu braku zaświadczenia lekarskiego.

Jak podaje prawo.pl, Marek A. (dane zmienione) ubiegał się o zasiłek chorobowy za kilka okresów w 2024 r., jednak Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówiła wypłaty, argumentując, że niezdolność do pracy nie trwała nieprzerwanie 30 dni. Marek A. odwołał się od tej decyzji, wskazując na swoje problemy zdrowotne, takie jak nawracające bóle ostrogi piętowej i rwa kulszowa.

Opinia biegłego kluczowa dla decyzji sądu

Sąd Rejonowy w Toruniu, powołując się na opinię biegłego, uznał, że Marek A. był niezdolny do pracy przez okres od 8 marca do 12 kwietnia 2024 r., mimo braku zaświadczenia lekarskiego na część tego czasu (od 22 do 24 marca).

Sąd podkreślił, że niezdolność do pracy może być wykazana innymi dowodami niż zaświadczenia lekarskie, co jest zgodne z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Decyzja sądu zmienia wcześniejsze stanowisko Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przyznając Markowi A. prawo do zasiłku za okres od 8 marca 2024 r. do 21 marca 2024 r. i od 25 marca do 12 kwietnia 2024 r. W pozostałym zakresie odwołanie zostało oddalone.

Wyrok ten, choć nieprawomocny, podkreśla znaczenie opinii biegłych w sprawach dotyczących niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy w górę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wzroście w 2025 roku wysokości zasiłku chorobowego i jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Od 1 stycznia 2025 r. zasiłek chorobowy wynosi 25 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni (wzrost o 5 zł w porównaniu do 2024 r.).