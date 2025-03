Fala ataków na właścicieli Tesli. "Kupiłem to, zanim Elon oszalał"

Kryzys Tesli jest widoczny w krajach skandynawskich. Jak podaje "Auto Świat", w lutym w Danii sprzedano tylko 519 Tesli – spadek rok do roku po dwóch miesiącach 2025 r. przekroczył 48 proc.

Z kolei w Szwecji sprzedaż Tesli spadła o blisko 44 proc. W lutym sprzedano w tym kraju tylko 613 tych samochodów. O ile w 2024 r. udział Tesli w szwedzkim rynku wyniósł 8,1 proc., to od początku 2025 r. jest to już tylko 2,6 proc .

Ronny Svensson, dyrektor generalny jednej z firm motoryzacyjnych, podkreśla w rozmowie z Dagens PS, że kontrowersje wokół Muska odbijają się negatywnie na wizerunku Tesli. Połączenie funkcji szefa firmy produkującej samochody z pełnieniem funkcji jednej z prawych rąk prezydenta Donalda Trumpa doprowadziło do fali ataków na posiadaczy tych samochodów.

Z kolei właściciele Tesli w Szwecji wstydzą się swoich samochodów i rozważają ich sprzedaż. Portal szwedzkiej telewizji SVT donosi, że w mediach społecznościowych ludzie publikują zdjęcia aut ozdobionych naklejką z napisem: "Kupiłem to, zanim Elon oszalał".

W Danii sytuacja przybrała dramatyczny obrót. Jak podaje tv2kosmopol.dk, w Dragør doszło do aktów wandalizmu – nieznana osoba namalowała na podjazdach właścicieli Tesli obraźliwe graffiti. Teksty takie jak "Proud swasticar owner" (tłum. "Dumny właściciel samochodu ze swastyką") oraz faszystowska symbolika w połączeniu z logo Tesli wywołały oburzenie mieszkańców. Burmistrz Dragør, Kenneth Gøtterup, nazwał te działania "niedopuszczalnym nękaniem obywateli".

Podobne reakcje pojawiły się w Szwecji – kierowcy Tesli znajdują na swoich samochodach kartki z napisem: "Jeżdżę faszystowskim". W Göteborgu doszło nawet do podpalenia Tesli, a sprawca został zatrzymany przez policję .

Niektórzy właściciele Tesli twierdzą, że dziś nie zdecydowaliby się na zakup tego samochodu. Jedna z mieszkanek szwedzkiego Hässleholm, której samochód został oznaczony obraźliwą kartką, podkreśla że krytyka powinna dotyczyć działań Muska, a nie właścicieli pojazdów marki Tesla. – Wypowiedzi Elona Muska to jego sprawa. Ja po prostu prowadzę samochód – mówiła w rozmowie z SVT.

Eksperci są podzieleni co do wpływu działań Muska na sprzedaż samochodów. Niektórzy sugerują, że Tesla powinna dostosować komunikację, by odzyskać zaufanie klientów. Inni twierdzą, że marka jest wystarczająco silna, aby przetrwać kontrowersje Muska – czytamy w dagensps.se.