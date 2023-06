800 plus od 2024. Prezes ZUS: podwyżkę wdrożymy płynnie, wniosku nie trzeba

ZUS zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Jak przekonuje, jest ona dostosowana do ekranów smartfonów i tabletów, a do tego zawiera funkcje przyspieszające wypełnianie wniosków o świadczenia dla rodzin. Za jej pomocą można złożyć wniosek nie tylko 500 plus, ale też rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie żłobkowe czy świadczenie Dobry Start. Nabór wniosków na to ostatnie świadczenie zostanie otwarty 1 lipca.