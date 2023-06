Kiedy 800 plus? Dodatkowe przelewy dopiero za kilka miesięcy

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny Marlena Maląg symbolicznie podpisali ustawę na festynie w ogrodach KPRM. Premier Morawiecki podkreślił, że program 500 plus staje się programem 800 plus, co ma na celu podniesienie szacunku wobec rodzin, zwiększenie szans dla wszystkich dzieci i umożliwienie im uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, sportowych oraz wyjazdach na wakacje.