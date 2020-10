Abonament RTV. 88 proc. Polaków żąda likwidacji

Abonament RTV. Kto musi płacić?

Jak wynika ze sprawozdania finansowego Telewizji Polskiej, w 2019 roku TVP otrzymała z abonamentu ok. 331 mln zł, rok wcześniej było to ok. 386 mln zł. Od kilku lat Telewizja otrzymuje z budżetu państwa tzw. rekompensaty za niewystarczającą ściągalność abonamentu. W 2019 roku dostała z tego tytułu ok. 1,1 mld zł; rok wcześniej prawie 600 mln zł.