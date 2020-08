Abonament w górę, kary również. Oto nowe stawki

Do tej pory było to 681 złotych, ale od 2021 roku kara za niepłacenie abonamentu wzrośnie do 735 złotych. To efekt podwyżek, które w poniedziałek zapowiedziała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Media publiczne dostaną więcej pieniędzy z kieszeni podatników.

W poniedziałek KRRiT poinformowała, że od 2021 roku zmienią się wysokości miesięcznych opłat abonamentowych. Za radio trzeba będzie zapłacić 50 groszy więcej niż do tej pory - 7,50 zł zamiast 7 zł. Z kolei wysokość abonamentu za telewizor wzrosła z 22,70 do 24,50 zł. Podwyżka więc to 1,80 zł miesięcznie.

Niby niewielka, ale w skali roku robi się to już ponad 20 złotych. Podwyżkę odczujemy nawet wtedy, gdy decydujemy się na płacenie z góry za całe 12 miesięcy. Wtedy co prawda obowiązuje 10-proc. zniżka, ale to wciąż oznacza, że w przyszłym roku zrobi się drożej. 264 zł zamiast 245 zł.

To pierwsza taka podwyżka od kilku lat. Ostatni raz do zmiany doszło w 2015 roku. Dzięki nowemu cennikowi do mediów publicznych popłynie teraz więcej pieniędzy z kieszeni podatników.

Obejrzyj: Abonament RTV do likwidacji? Rząd nie ma takich planów, ale są też dobre informacje

Cennik w górę, kary również

Nie płacisz abonamentu, więc wydaje ci się, że podwyżka cię nie dotyczy? Nic bardziej mylnego. Może się bowiem okazać, że to właśnie tzw. telepajęczarze ucierpią na podwyżce najmocniej.

Jak to możliwe, skoro nie mają zarejestrowanych odbiorników i nie płacą na media publiczne? Wszystko przez kary, które w ustawie są przewidziane dla takich osób.

W art. 5 ustawy o opłatach abonamentowych czytamy bowiem, że "w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika".

A to oznacza, że wysokość kary również znacząco się zmieni. Do tej pory było to 681 złotych (22,70 zł pomnożone razy 30), ale od przyszłego roku wzrośnie do 735 złotych.

Warto więc zastanowić się, czy bardziej opłaca się unikanie płacenia i narażanie się na kary. Szczególnie że Poczta Polska w ostatnich latach za punkt honoru stawia sobie łapanie "telepajęczarzy". Nie zmieni tego fakt, że w ostatnich miesiącach liczba kontroli w domach Polaków spadła. Oczywiście przez epidemię koronawirusa.

Abonament rtv. Ile wynosi?

Dla porządku: ile od 2021 roku będzie wynosić opłata abonamentowa? Jeśli płacimy co miesiąc, to 7,50 zł za radio i 24,50 zł za telewizor.

W poniedziałkowym komunikacie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wskazała również wysokość abonamentu w zależności od liczby opłacanych miesięcy.

Wynosi ona - za używanie odbiornika radiofonicznego:

a. 14,60 zł za dwa miesiące,

b. 21,60 zł za trzy miesiące,

c. 42,80 zł za sześć miesięcy,

d. 81,00 zł za rok kalendarzowy;

oraz za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a. 47,50 zł za dwa miesiące,

b. 70,60 zł za trzy miesiące,

c. 139,70 zł za sześć miesięcy'

d. 264,60 zł za rok kalendarzowy.

Masz telewizor? Musisz to sam zgłosić

Co ciekawe, by płacić abonament, należy samemu zgłosić fakt posiadania telewizora lub radia. Przepisy regulują nawet termin, w jakim trzeba to zrobić - od chwili wejścia w jego posiadanie, ustawa daje nam 14 dni na to, by wybrać się na pocztę i złożyć zgłoszenie. Po takiej "operacji" otrzymamy numer rachunku bankowego, na który będziemy dokonywać wpłat.

Abonament RTV, zgodnie z prawem trzeba zapłacić z góry za cały okres rozliczeniowy. W przypadku uiszczenia opłaty rocznej terminem jest 25 stycznia. Ci, którzy zdecydują się na płatności ratalnej, jest to 25. dzień miesiąca, w którym przypada obowiązek zapłaty.

Choć opłacanie abonamentu RTV jest obowiązkiem, to istnieje dość liczna kategoria "wyłączonych" spod tego rygoru. To m.in. seniorzy starsi niż 75 lat, emeryci po 60. roku życia o odpowiednio niskim świadczeniu (mniejszym niż 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) czy niepełnosprawni.

Pełną listę wyłączeń można znaleźć na stronie KRRiT, gdzie zamieszczono również wzór oświadczenia niezbędnego do przyznania zwolnienia.

Abonament rtv. Jak wygląda kontrola?

Za egzekwowanie opłacania abonamentu odpowiedzialna jest Poczta Polska. Jak może ona sprawdzić, że mamy w domu telewizor? Po prostu zapuka do naszych drzwi.

Właściciel mieszkania "powinien", ale wcale nie musi, wpuścić przedstawiciela poczty do domu, nawet jeśli ten wylegitymuje się jako uprawniony do kontroli pracownik. Informowaliśmy o tym w naszych serwisach.

Kontrolerzy nie mają prawa działania podstępem, np. przedstawiając się jako listonosze czy handlowcy, oferujący telewizję kablową, by w ten sposób dostać się do mieszkania. Takie praktyki - próbując zweryfikować czy dana osoba opłaca abonament - objęte są sankcjami karnymi.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie