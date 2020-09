Absurd w szkole. Dzieci nie dostaną planu lekcji przez... RODO

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych funkcjonuje w Polsce już od ponad dwóch lat, a co rusz przynosi nowe absurdy. Tym razem padło na plan lekcji w jednej z gdańskich szkół . W wiadomości wysłanej od wychowawcy do rodziców czytamy, że dzieci nie dostaną w tym roku wydrukowanych papierowych planów zajęć. Wszystkiemu winne jest... RODO .

Nowy projekt PiS o ochronie zwierząt. Szef młodzieżówki mówi o odszkodowaniach dla hodowców

A jak ma się sprawa do dzienników elektronicznych? - Jest to forma komunikacji między pracownikami szkoły, a rodzicami i tam oczywiście plan lekcji z imionami i nazwiskami nauczycieli może zostać umieszczony - mówi ekspert.

Wychodzi na to, że podstaw do niedrukowania planu nie ma. Jak widać w obawie przed złamaniem przepisów RODO, dochodzi do absurdalnych sytuacji. Paradoksalnie może to doprowadzić do złamania przepisów, które dotyczą obowiązków nauczycieli względem uczniów.