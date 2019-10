Aldi i Lidl - światowe starcie tytanów dyskontu

Sieć sklepów spożywczych Lidl, podobnie jak jej odwieczny rywal – Aldi, coraz żwawiej podąża w stronę śródmieść. Także za granicą trwa zacięty wyścig obu konkurentów.

W Duesseldorfie, na Koenigsallee, czyli ulicy z luksusowymi sklepami, podwoje właśnie otworzył Lidl. Market jest stosunkowo niewielki, ma tylko 700 metrów kwadratowych powierzchni sprzedażowej i ma służyć przede wszystkim do szybkich zakupów "po drodze". Ma też stanowić konkurencję dla filii sieci Aldi, znajdującej się już od jakiegoś czasu po drugiej stronie ulicy.

Aldi Sued już pięć lat temu otworzył market na luksusowej ulicy Duesseldorfu i mówił wówczas, że ten wytworny adres to tylko efekt uboczny. Zgodnie ze starą handlową maksymą "Konkurencja ożywia interesy", Lidl traktuje rywalizację z Aldi bardzo sportowo i liczy na to, że lokalizacja przyciągnie klientów.

"Podczas gdy super- i hipermarkety w pierwszej połowie roku 2019 zwiększyły obroty o ponad 2 proc., markety drogeryjne – o 3 proc., dyskonty musiały się postarać, by wyjść na zero" - głosi raport GfK.

Aldi Nord oraz Sued za granicą nie wchodzą sobie w drogę, ponieważ – tak jak to zrobiły w Niemczech – podzieliły między siebie także świat.

Co jednak w wielu krajach bardzo rzuca się w oczy, to konkurencja między Lidlem i Aldi Sued. Często prowadzą zacięte pojedynki, z korzyścią dla klienta. Nierzadko spadają ceny, co dodatkowo utrudnia życie miejscowej konkurencji.