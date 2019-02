Alimenty natychmiastowe. Reforma przyjęta przez rząd, wzrost ściągalności o 164 proc.

Ściągalność alimentów do państwowego Funduszu Alimentacyjnego wzrosła od 2015 r. o 164 proc., ogłosiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Kolejnym krokiem będą m.in. alimenty natychmiastowe. Reforma prawa prawa rodzinnego została przyjęta przez rząd.

"Spektakularny efekt przyniosły przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w egzekwowaniu obowiązku alimentacyjnego. Ściągalność alimentów do państwowego Funduszu Alimentacyjnego wzrosła aż o 164 proc." - chwali się resort.

- To pokazuje, że dobre prawo działa - stwierdził Zbigniew Ziobro. - Dzięki nowym rozwiązaniom dziesiątki tysięcy polskich dzieci po raz pierwszy w życiu otrzymało wsparcie alimentacyjne ze strony swoich rodziców - podkreślił minister.

Procedura występowania o alimenty natychmiastowe zostanie maksymalnie uproszczona, a poza odpisem aktu urodzenia dziecka do pozwu nie będzie trzeba dołączać żadnych dowodów.

Pozew będzie składany na gotowym formularzu dostępnym w Internecie, który ma być prosty i łatwy do wypełnienia. "Większość ubiegających się o alimenty będzie mogła dzięki temu uniknąć dodatkowych wydatków na adwokatów" - podkreśla MS.

Wysokość alimentów natychmiastowych ma być ustalana na podstawie kwoty minimalnego wynagrodzenia i współczynnika dzietności. Na dziś byłoby to około 500 zł na jedno dziecko, 900 na dwoje dzieci i 1200 zł na troje.

Ministerstwo podkreśla, że uzyskanie alimentów natychmiastowych nie zamyka drogi do domagania się w przyszłości wyższej kwoty alimentów według standardowej procedury.

Jeśli to nie pomoże, to na rodzica utrudniającego kontakty z dzieckiem sąd będzie mógł nałożyć karę finansową. Jeżeli i to nie przyniesie skutku, będzie odpowiadać karnie.