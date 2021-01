Amazon wchodzi do Polski. "Opóźnienie premiery serwisu może nie wyjść mu na dobre"

Wejście Amazona do Polski wydawało się kwestią czasu. Już od przeszło trzech lat co jakiś czas w mediach pojawiała się informacja, że już wkrótce potentat e-commerce ruszy na podbój polskiego rynku. Oficjalne potwierdzenie uruchomienia serwisu Amazon.pl pojawiło się w środę 27 stycznia 2021 roku .

Artur Halik, Head of Sales Shoper, zwraca uwagę, że w końcu mówimy o "pełnym" wejściu giganta na polski rynek.

Amazon "przespał" dobry moment na wejście

- Idealnie byłoby, gdyby amerykański gigant zaistniał u nas na tyle mocno, by zaznaczyć swoją pozycję i skłonić konkurencję do walki o klienta, ale nie zdobył przy tym dominującej pozycji w polskim e-handlu - mówi Paweł Szewczyk, wiceprezes zarządu merce.com.

Wejście Amazona do Polski. "Część firm upadnie"

Halik jednak dodaje, że kilkukrotne przekładanie premiery może jednak okazać się kłodą, którą firma należąca do Jeffa Bezosa sama sobie rzuciła pod nogi. Dlaczego? Ponieważ Amazon przespał moment, w którym polskie e-sklepy walczyły o klienta poprzez obniżanie cen. Dzisiaj rywalizacja toczy się w innym wymiarze.

Amazon będzie mieć silną konkurencję w Polsce

- Wejście Amazona z pewnością wpłynie ożywczo na rynek, co z kolei przełożyć się powinno na pozytywne doświadczenia zakupowe konsumentów. Nie spodziewałbym się jednak, iż Amazon będzie głównym rozgrywającym za dwa lata, a każdy kupujący w sieci rozpocznie od razu zakupy poprzez ten serwis - ocenia ekspert.

Nasz rynek bowiem jest już dosyć ugruntowany, a większość największych graczy zdążyła już uruchomić własne serwisy do zakupów w sieci. Kolejne natomiast, które mają za sobą lojalność klientów, robią to ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia.

- Jeśli więc właścicielom zależy na budowaniu rozpoznawalnego biznesu i prezentowaniu produktów w indywidualny sposób, powinny inwestować w pierwszej kolejności we własne kanały, pozostałe traktując jako wspierające sprzedaż - zaleca Halik.

- Jako polska firma zapłaci też podatki w kraju, działający tam sprzedawcy również, co wydaje się mieć znaczenie dla coraz szerszego grona konsumentów - podkreśla wiceprezes zarządu merce.com.

Polscy sprzedawcy mogą rozpocząć ekspansję

Amazon może się przysłużyć firmom w Polsce w inny sposób. Jaki? Gigant - poprzez swoje kanały - może przyczynić się do ekspansji polskich marek - najpierw w Europie, a później nawet na świecie. Paweł Szewczyk zwraca uwagę, że właśnie z tego względu część polskich firm już wcześniej rozpoczęła współpracę z serwisem.

- Teraz zaczną dołączać do nich nieprzekonani i tzw. długi ogon. Do tej pory support Amazona nie był jednak dostępny w języku polskim i rodziło to pewne ograniczenia, teraz powinno być już łatwiej. Spodziewam się zatem dużego zainteresowania i masowego testowania tego nowego kanału przez polskie sklepy internetowe - kończy ekspert.