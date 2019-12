Wobec dotychczasowych nieskutecznych prób działania myśliwych w kontekście walki z ASF, część rolników myśli, by wziąć sprawy w swoje ręce", sugerując odstrzał dzików na terenach, na które padł cień występowania groźnego wirusa.

ASF. Część rolników myśli nad samodzielnym odstrzałem dzików

- Muszą być odpowiednie kwoty w budżecie państwa na odszkodowania dla gospodarzy, którzy muszą likwidować całe stada w związku z walką z afrykańskim pomorem świń. Dla hodowców te stada to wszystko co mają, bo to jest ich warsztat pracy - dodał.