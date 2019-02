"Aspiryna Bayera zdrowie człeka wspiera". Tak wyglądały reklamy w prasie z lat 30.

Polska prasa w II RP mogłaby się nie utrzymać, gdyby nie... niemieckie koncerny. To właśnie one najczęściej ogłaszały się w międzywojennej prasie. Znaleźliśmy w niej i inne ciekawe reklamy, na przykład broni, piwa czy karmelków "piersiowych", czyli współcześnie wzmacniających odporność.

W moje ręce wpadły wszystkie egzemplarze tygodnika "Na szerokim świecie" z 1934 roku. Ponoć był to najpoczytniejszy magazyn lifestyle'owy w przedwojennej Polsce , choć wtedy oczywiście ta nazwa nie funkcjonowała. W piśmie można było znaleźć plotki ze światowych stolic, opowiadania kryminalne i romanse, dowcipy czy zdjęcia kobiet w ramach cyklu "Polska w typach kobiecych". I reklamy.

Najwięcej ogłoszeń w "Na szerokim świecie" wykupywał niemiecki koncern Bayer. Promował przede wszystkim swój sztandarowy produkt, czyli aspirynę . "Znak Bayer w kształcie krzyża decyduje o oryginalności tabletek Aspiryny", "Aspiryna Bayera zdrowie człeka wspiera" - to tylko niektóre z haseł reklamowych.

Drugim po aspirynie najczęściej promowanym produktem był krem Nivea. - Delikatne i pulchne ciałko naszych brzdączków jest bardzo wrażliwe - tak zachęcano do smarowania kremem najmłodszych.

Reklama popularnej do dziś marki piwa jest chyba jedną z najbardziej zaskakujących z punktu widzenia współczesnego odbiorcy. Producent próbował przekonywać bowiem Polaków, że ten alkohol pasuje do wielkonocnego śniadania. - Do święconego Okocim smakuje najlepiej - zachęcał rysunkowy królik.