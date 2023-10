Atak na Izrael. Lufthansa ewakuuje niemieckich obywateli

Od czasu sobotniego ataku terrorystycznego Hamasu na Izrael wielu obywateli Niemiec czeka, aby móc opuścić kraj. Dotyczy to około 4,5 tys. osób, w tym wielu klas szkolnych i grup młodzieżowych. Jeszcze we wtorek rano portal stacji MDR informował, że podczas gdy inne kraje wywożą swoich obywateli specjalnymi samolotami, niemieckie MSZ radzi swoim obywatelom przebywającym w rejonie konfliktu, by uważali na siebie i aby samodzielnie zorganizowali lot za pośrednictwem biur podróży i linii lotniczych, które są nadal aktywne lub opuścili kraj drogą lądową przez Jordanię.