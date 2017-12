Aż sześć szybkich podwyżek stóp procentowych w Polsce. Czy to możliwe?

Ostatnia decyzja agencji Fitch o wiarygodności Polski nie wzbudziła zainteresowania, bo rating pozostał bez zmian. Jednak w uzasadnieniu do ratingu znalazła się dość szokująca uwaga, o podwyżkach stóp procentowych. Aż sześć podwyżek, to byłoby duże uderzenie w spłacających kredyty mieszkaniowe.

Sytuacja może stać się szczególnie skomplikowana. Bo z banku centralnego konsekwentnie otrzymujemy informacje, że do końca 2018 r. nie będzie podwyżek stóp procentowych. Natomiast Fitch ocenia, że na koniec 2019 r. powinny wzrosnąć do 3 proc., gdy obecnie to 1,5 proc. Gdyby Fitch miała rację, a RPP konsekwentnie pozostawałaby przy swych obecnych obietnicach, to w 2019 r. mielibyśmy aż sześć podwyżek stóp procentowych.