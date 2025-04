Bałagan z segregacją. Tak Polacy zaczęli radzić sobie na własną rękę

1 stycznia w życie weszły nowe przepisy dotyczące segregacji śmieci. Nowe zasady obejmują tekstylia i używaną odzież. Tego rodzaju odpady wcześniej mogły być wrzucane do kontenerów z odpadami zmieszanymi. Teraz należy je segregować oddzielnie .

Duża część gmin pozostawiła mieszkańców z tym problemem samych. Samorządy na ogół odsyłają osoby segregujące śmieci do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. PSZOK-ów jest jednak w skali kraju stosunkowo niewiele, co dla wielu mieszkańców oznacza konieczność pokonywania wielu kilometrów, by prawidłowo zutylizować tekstylia.