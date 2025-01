Zmiany w segregacji śmieci. Wystarczy jeden błąd. Kary są wysokie

"Spółdzielnie mieszkaniowe już alarmują, że lokatorzy muszą się przygotować na srogie kary i apelują do parlamentarzystów o pilną zmianę przepisów" - czytamy w "Fakcie".

O co chodzi? Od 1 stycznia odzież i tekstylia podlegają segregacji, tak samo jak plastik, metale czy szkło. Stare ubrania, prześcieradła czy koce będą trafiały do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOKi znajdują się na terenie praktycznie każdej gminy, co nie oznacza jednak, że mieszkańcy mają je w swojej bezpośredniej okolicy.