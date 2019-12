Bank podwyższył mi oprocentowanie kredytu - alarmuje czytelnik. W podobnej sytuacji są tysiące ludzi

- mBank zmienił oprocentowanie mojego kredytu hipotecznego na wyższe - pisze czytelnik finanse.wp.pl. Obawia się, że to początek szerszej akcji podbijania marż na tzw. frankowiczach i zabezpieczania interesów banków na wypadek konieczności przeliczenia kredytów na złotówki. W mBanku zapewniają jednak, że nic takiego nie ma miejsca.

Oprocentowanie nominalne, zgodnie z ustawą, nie może przewyższać czterokrotności stopy lombardowej wyznaczanej przez Narodowy Bank Polski. To oprocentowanie to tylko jedna ze składowych kredytu jako takiego. Oprócz niego koszt rat podbijają: prowizja pożyczkodawcy (czyli kwota za "wypożyczenie" pieniędzy) oraz dodatkowe koszty, czyli na przykład opłata za prowadzenie rachunku, dodatkowe ubezpieczenie itp. Z kolei całość kosztów znamy dzięki RRSO – czyli rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

Skąd podwyżka rat kredytu?

Banki jednak starają się też obniżać koszty kredytów przez sprzedawanie razem z nimi innych produktów. Obecnie nie mogą już obligatoryjnie dodawać płatnych opcji, bez których nie da się wziąć kredytu. Nie spotkamy się już więc z sytuacją, gdy przedstawiciel banku powie nam: "Musicie wziąć do tego kredytu kartę kredytową, bo inaczej pożyczka nie zostanie udzielona". Teraz działa to inaczej – pracownik banku albo pośrednik może powiedzieć: "Jeśli weźmiecie do tego kartę kredytową, przez określony czas będzie ona darmowa a oprocentowanie kredytu niższe".