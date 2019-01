Banki listy piszą. Musiał je dostać każdy posiadacz konta

Każdy posiadacz bankowego konta w swojej skrzynce - czasem pocztowej, czasem mailowej - znalazł dziwny list. To zestawienie pobranych opłat oraz wszystkich odsetek. - Musimy wysyłać listy, nawet jeśli żadnych opłat nie było - denerwują się bankowcy.

Pod koniec zeszłego roku wszyscy posiadacze kont bankowych dostawali listy - widniało na nich zestawienie pobranych opłat oraz naliczonych i pobranych odsetek na rachunkach płatniczych. Szacuje się, że kont osobistych jest w Polsce ponad 30 milionów, więc tyle samo listów powinno trafić w tym czasie do Polaków .

O co chodzi? - Zgodnie z wymogami zmienionej ustawy o usługach płatniczych każdy bank , jako dostawca usług płatniczych, zobowiązany jest do wysłania klientom, minimum raz w roku kalendarzowym, takiego właśnie zestawienia - tłumaczy money.pl Artur Newecki, rzecznik prasowy Getin Bank.

Ustawa zmieniła się w sierpniu - i do końca 2018 r. banki powinny się wyrobić z wysyłaniem listów. Dużo banków wysyłało listy poprzez tradycyjną pocztę. Ale część klientów banków dostawała zestawienia przez pocztę elektroniczną.

Nie wszyscy pracownicy banków byli zachwyceni nowym obowiązkiem. - Tony papieru poszły na marne. Przecież każdy może łatwo sprawdzić, ile naliczono mu opłat. A najlepsze jest to, że nawet jak klientowi nie naliczono żadnych opłat, to i tak trzeba mu było wysyłać listy. Kolejny bzdurny przepis - mówi anonimowo przedstawiciel jednego z dużych banków. Pracownik innej instytucji finansowej uważa jednak, że nowe prawo, wbrew pozorom, ma sens. - Ludzie nie zawsze wiedzą, co podpisują. Dobrze więc, że choć w takiej formie będą mieli świadomość, czy i ile banki naliczają im za opłaty - mówi.