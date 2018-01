Bankowy gigant zakazał klientom inwestycji w fundusz bitcoina. Kurs kryptowaluty o 5 proc. w dół

Bank of America Merrill Lynch uniemożliwił swoim klientom inwestycji w jeden z największych funduszy inwestycyjnych bitcoinów. Wiadomość nie została przyjęta pozytywnie przez rynek. Cena czołowej kryptowaluty spadła o prawie 5 proc.

Wall Street podchodzi bardzo ostrożnie do kryptowalut. Są nieuregulowane i zmienne. W ubiegłym miesiącu co prawda debiutowały kontrakty terminowe na bitcoina na CBOE i CME, ale niektóre banki i domu brokerskie są wciąż niechętne by nimi obracać.

Miliony inwestorów zebrało całe pliki bitcoinów i innych kruptowalut co budzi obawy, że mamy do czynienia z bańką, która wkrótce pęknie. Jamie Dimon, prezes JPMorgan Chase porównał nawet bitcoina do defraudacji, która niedługo wyjdzie na jaw.

Udziały w Bitcoin Investment Trust skoczyły ponad 1550 proc. w ubiegłym roku. Fundusz założono dla inwestorów szukających ekspozycji na bitcoina i transakcje pozagiełdowe (OTC) na mniej formalnych giełdach, niż te, które są wykorzystywane do obrotu typowymi akcjami.