Beata Szydło chce się zająć w PE polskimi seniorami

Beata Szydło jest rekordzistką niedzielnych wyborów – głos oddało na nią ponad pół miliona wyborców. Zapowiada, że w Parlamencie Europejskim będzie walczyła o lepszy los polskich emerytów.

Czym Beata Szydło zajmie się w Parlamencie Europejskim – zastanawia się dziennik "Fakt". Była premier zapowiedziała, że będzie walczyć o polepszenie jakości życia polskich seniorów. Przed tygodniem dziennikarze przekazali jej wyniki ankiet, w których emerytowani czytelnicy wskazali na główne codzienne bolączki: długie kolejki do lekarzy, niskie świadczenia emerytalne.

- Zapoznam się z wynikami ankiet. Wykorzystam je do swojej pracy w Parlamencie Europejskim. Polscy seniorzy zasługują na to, by żyć na takim samym poziomie jak ludzie w Europie Zachodniej – zapowiedziała Szydło.