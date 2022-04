"Będzie jeszcze gorzej". Były premier skomentował nowe dane o inflacji

Belka komentował, że aby zwalczyć inflację, potrzebne będzie dalsze podnoszenie stóp procentowych, choć być może już nie tak intensywne, jak w ostatnich miesiącach. "Jeżeli walczymy z inflacją, to musi boleć. Jeżeli nie boli, to znaczy, że udajemy, a nie walczymy z inflacją. To całe dosypywanie pieniędzy nie jest żadną walką z inflacją, tylko co najwyżej osłoną i przesuwaniem inflacji na kolejne miesiące" - stwierdził, komentując wprowadzone przez rząd tarcze antyinflacyjne.