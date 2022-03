Wojna w Ukrainie oznacza wyższe ceny żywności. Bank kreśli czarny scenariusz

Bank tłumaczy też, że wojna w Ukrainie, poprzez wzrost cen gazu, spowoduje dalszy wzrostu cen nawozów. Wyższe ceny nawozów również będą sprzyjać wzrostowi cen zbóż i roślin oleistych, co doprowadziłoby do wzmocnienia opisanego wyżej mechanizmu. Obserwowany obecnie silny wzrost cen ropy naftowej będzie zwiększał wykorzystanie surowców rolnych do produkcji biopaliw, dodatkowo podbijając ich ceny - dodaje bank.