"Będziemy rozmawiać z bankami". Tusk poruszył problem kredytów powodzian

Premier Donald Tusk uczestniczył we wtorek wieczorem w posiedzeniu powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu. - Będę rozmawiał z ministrem finansów. Będziemy rozmawiali także z bankami. Obawiam się, że tak jest prawie wszędzie. Ludzie mówią: "straciliśmy mieszkanie, straciliśmy dom, a jesteśmy na kredycie". Spotkałem rodzinę. On pracuje w Czechach, ona w sklepie. Mają dzieci i są na kredycie - powiedział szef rządu.