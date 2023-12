Bezpieczny łańcuch dostaw. Ryzyka nie unikniemy, ale można je zminimalizować

– Zauważamy tutaj wyraźny wzrost liczby oszustw, więc firmy powinny znacznie bardziej zwracać uwag na swoje cyberbezpieczeństwo w kontekście współdziałania z kontrahentami czy partnerami biznesowymi – zauważa Ewa Kultys, starszy specjalista ds. bezpieczeństwa antyfraudowego w mBanku. – To, z czym my jako bank mamy najczęściej do czynienia, to próby przekonania kogoś do tego, by zrealizował przelew na rachunek oszusta. Tutaj pojawiają się takie zagrożenia jak faktury z podmienionym numerem konta, gdzie podszywający się pod kontrahentów przestępcy liczą na to, że wpłacający nie sprawdzi jego poprawności. Inną, groźniejszą formą, jest zmiana rachunku do stałych wypłat bo prowadzi do wielu takich przelewów.