Białorusin chciał wwieźć niebezpieczne śmieci do Polski. Wpadł blisko granicy

Nielegalny transport odpadów z Litwy

Były to m.in. ociekające olejem silniki i uszczelki, chłodnice, czy elementy nadwozi. O ładunku został zawiadomiona delegatura w Suwałkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska; jego inspektorzy zakwalifikowali przewożony z Litwy towar jako odpady, na których wwóz do Polski wymagane jest m.in. zezwolenie i zgłoszenie w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Kierowca takich zezwoleń nie miał.