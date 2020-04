Biedronka. "Biała noc" bez VAT dla nocnych marków

Jak informują przedstawiciele sieci Biedronka, ponad 2000 sklepów sieci biorących udział w akcji specjalnie na tę okazję będą czynne całodobowo. "Biała noc" bez VAT to okazja na oszczędne zakupy dla nocnych marków, którzy decydują się na odwiedziny sklepów po północy, dzięki czemu zakupy także w trakcie dnia będą łatwiejsze.

"Robimy co w naszej mocy, by klienci mogli kupić produkty w jak najkorzystniejszych cenach, co jest wyróżnikiem Biedronki na rynku. Dodatkowo, uatrakcyjniając nocne zakupy mamy nadzieję, że ruch klientów lepiej rozłoży się w trakcie całej doby i tym samym zakupy w trakcie dnia będą bardziej komfortowe" - wyjaśnia decyzję członek zarządu i dyrektor handlowy w sieci Biedronka Maciej Łukowski.