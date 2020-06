Biedronka. Dyskont wprowadza nowe stroje dla pracowników sklepu

Biedronka wprowadza nowe stroje. Uniformy w kolorach czerni, czerwieni i antracytu zostały już przetestowane w Wyszkowie i Białymstoku. Od czwartku zostaną również wdrożone w jednym ze sklepów w Warszawie, a w następnie w kolejnych punktach handlowych sieci należącej do Jeronimo Martins.

Portal wiadomoscihandlowe.pl informuje, że Biedronka przymierzała się do zmiany co najmniej od 2018 r. Jednak wówczas sieć nie zdecydowała się przystąpić do testów uniformów w sklepach. Stroje, jakie w 2018 roku planowała wprowadzić Biedronka, miały postać koszul w kolorach czerwonym, szarym i ciemnoszarym (w zależności od stanowiska pracownika).