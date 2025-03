Niemcy przetestowali proszki do prania. Najlepszy można kupić w Polsce

Niemiecka fundacja Stiftung Warentest przeanalizowała skuteczność detergentów do prania . Jak informuje portal chip.de, zwycięzcą okazał się Tandil Ultra Plus, dostępny w sieci Aldi Nord. W Polsce można go znaleźć m.in. w internetowych sklepach z chemią domową.

Testy oceniły Tandil Ultra Plus jako "dobry" niemal we wszystkich kategoriach, a jedynie za ochronę tkanin uzyskał ocenę "zadowalającą".

Cena Tandil Ultra Plus wynosi ok. 4,85 euro za 2,025 kg, a w Polsce można go nabyć za ok. 40 zł za 2 kg. Detergent wyróżnia się formułą "kaltkraft", która skutecznie usuwa plamy nawet w niskich temperaturach, oraz technologią "anty-gray", chroniącą tkaniny przed osadzaniem się kamienia i utratą koloru.