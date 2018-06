Biedronka pozwoli pracować tylko na kasie, bez noszenia ciężkich towarów. Tak chce przyciągnąć osoby starsze

Nie da się w nieskończoność podnosić pensji, a jakoś o ręce do pracy trzeba walczyć. Dlatego Biedronka pozwoli zatrudniać się tylko do pracy na kasie albo tylko do pracy przy noszeniu ciężarów. Liczy na zainteresowanie osób starszych i studentów.

W Polsce mamy rekordowo niskie bezrobocie. Wśród osób po 60. roku życia tylko 6,3 proc. jest aktywnych zawodowo. Biedronka postanowiła o nich powalczyć - pisze wtorkowa "Gazeta Wyborcza".

Obecnie w tym dyskoncie mamy jedno stanowisko łączące dwie role - czasem pracownik siedzi na kasie, a czasem jeździ z towarami i rozkłada je na półkach. Ale wkrótce będzie można się zatrudniać tylko jako kasjer albo tylko jako pracownik rozkładający towary.

Dyskont liczy, że stanowisko kasjera chętnie zajmą osoby starsze albo po prostu słabsze fizycznie - odejdzie im bowiem konieczność dźwigania ciężkich paczek. Ale z drugiej strony ma też nadzieję, że znajdą się amatorzy noszenia towarów. Takim stanowiskiem mogą być na przykład zainteresowani studenci.

Obecnie stopa bezrobocia w Polsce wynosi 6,3 proc. i jest najniższa od 1992 roku. W naszym kraju pracy szuka nieco ponad 700 tys. osób. Dlatego sklepy robią, co mogą, by znaleźć nowych pracowników. Najpierw Biedronka i inne dyskonty podnosiła pensje. Teraz czas na wprowadzenie możliwości pracy tylko na kasie lub tylko przy wykładaniu towarów.

Jak pisze "Gazeta", można się spodziewać, że krok Biedronki skopiuje też konkurencja, która w końcu boryka się z tym samym problemem braku rąk do pracy.