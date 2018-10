Bieńkowska ostrzega przed starymi dieslami w Europie Wschodniej

Niemiecki rząd chce pozbyć się zatruwających środowisko starych aut z silnikiem diesla. Handlarze samochodów w Europie Wschodniej zacierają ręce. Komisarz UE Bieńkowska ostrzega przed fatalnymi skutkami.

„Coraz więcej starych, szkodliwych dla środowiska naturalnego samochodów z silnikiem diesla przerzuca się przez granicę i tam po niskich cenach sprzedaje” – powiedziała komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Tagesspiegel”. „Działania niemieckiego rządu podejmowane w celu uniknięcia zakazu wjazdu do centrów miast (starszych samochodów z silnikami diesla ) jeszcze zaostrzy ten problem” – ostrzegła unijna komisarz. Rynek używanych samochodów w Europie Środkowej i Wschodniej rozwija się od lat. „Nie inaczej jest w moim kraju, Polsce” – zaznaczyła Bieńkowska .

Najgorzej w Bułgarii

W jej ocenie najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w Bułgarii, gdzie tylko w 2017 roku sprowadzono 100 tys. używanych samochodów, w tym 30 tys. „brudnych diesli”. Co drugi kupiony przez Bułgarów samochód z silnikiem wysokoprężnym miał więcej niż 10 lat, a emisja szkodliwych substancji była dwunastokrotnie większa niż dopuszczalne w UE normy dla nowych samochodów – czytamy w „Tagesspieglu”.

Bieńkowska chce powstrzymać eksport starych diesli z Europy Zachodniej do Europy Wschodniej. „Eksport oznacza przesunięcie problemów z czystością powietrza z Zachodu na Wschód” – powiedziała komisarz. Jak podkreśliła, eksport „brudasów”, które nie mogą jeździć po niemieckich drogach”, powinien być dopuszczalny tylko po zamontowaniu w nich katalizatorów.

Bieńkowska podkreśliła, że „afera dieslowska” nie jest niemieckim problemem narodowym, lecz problemem europejskim. Zapowiedziała, że będzie twardo walczyła o to, by prawo europejskie przestrzegane było przez przemysł motoryzacyjny. Ministrowie ochrony środowiska krajów UE zajmą się problemem eksportu „brudnych diesli” we wtorek 9 października.