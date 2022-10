Bilans zysków i strat

Właśnie taki cel postawiliśmy sobie, realizując projekt "Kierunek zmiana – bis!". Pierwsza edycja okazała się prawdziwym sukcesem. Bezproblemowo przekroczyliśmy założone wskaźniki. Widząc, że nasze działania są potrzebne i przynoszą skutek, zdecydowaliśmy się na stworzenie kolejnej edycji. Wsparcie skierowaliśmy ponownie do osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zorganizowaliśmy doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, warsztaty z kompetencji miękkich, szkolenia zawodowe i aktywizację w postaci subsydiowanego zatrudnienia. Najmniejszą popularnością cieszyły się kursy zawodowe. Nie dziwiło nas to jednak. Mieliśmy do czynienia z osobami posiadającymi konkretne i aktualne kwalifikacje, które liczyły po prostu na pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia. I to udało się znakomicie. Planowana liczba 22 uczestników zmieniła się ostatecznie na 32. Nikogo nie pozostawiliśmy bez wsparcia.