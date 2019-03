Bild am Sonntag: nazistowskie korzenie imperium Reimannów

Reimannowie są jedną z najbogatszych rodzin przemysłowych w Niemczech. Ich majątek oceniany jest na 33 mld euro. Założyciele globalnego koncernu byli nazistami i antysemitami – pisze „Bild am Sonntag”.

Produkty oferowane przez firmy należące do gospodarczego imperium Reimannów zna każdy Niemiec: pastę do zębów Colgate, proszek do pralek Calgon, wodę do twarzy Clearasil, kawę Jacobsa czy prezerwatywy Durex.