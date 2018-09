Niemcy: Dramatyczny brak księży. Może pomóc "import"

Niemieckie diecezje borykają się z dramatycznym brakiem księży. Pomóc mają m.in. księża „z importu”, głównie z Indii i Polski.

– Dramatyczny trend dotyczy nawet najbardziej katolickich regionów: Zagłębia Ruhry, Trewiru czy Muenster – dodaje Bolzenius. Według danych Episkopatu liczba księży w Niemczech zmniejszyła się w ciągu ostatnich 20 lat o jedną czwartą. Teraz wynosi nieco ponad 13,5 tys. Przynależność do Kościoła katolickiego deklaruje zaś ok. 23,3 mln mieszkańców RFN.

Niedobór księży to obok braku środków finansowych i malejącej liczby wiernych jeden z powodów zamykania niemieckich kościołów. Od 2000 roku zlikwidowano ponad pół tysiąca świątyń i kaplic. Te, które zostały, integrowane są w ogromne wspólnoty składające się nawet z dziesięciu parafii. Dla księży oznacza to niedzielny maraton mszalny. – Na indywidualną pracę duszpasterską brakuje im czasu – zauważa Theodor Bolzenius. W diecezji trewirskiej w miejsce 887 parafii powstanie 35 wielkich wspólnot parafialnych.

– Powody łączenia parafii są złożone i zależne nie tylko od niedoboru kościelnego personelu – tłumaczy DW Sarah Meisenberg, rzeczniczka prasowa archidiecezji kolońskiej. Przyznaje jednak, że diecezje mają do czynienia z „poważnym wyzwaniem”. Kolońska archidiecezja szacuje, że do 2030 roku liczba jej „etatowych” pracowników w parafiach, czyli księży, diakonów i zatrudnionych we wspólnotach referentów, zmniejszy się aż o połowę, do około 600 osób.