Bilety do kina za śmieci. Pierwsze recyklomaty staną w Warszawie

W Warszawie śmieci wymienisz na bilety do kina i przejazdy komunikacją miejską. Jak? W stolicy staną automaty do oddawania zużytych opakowań: plastikowych butelek i puszek aluminiowych.

Schemat działania jest bardzo prosty. Każdy może do maszyny wrzucić butelki plastikowe PET, aluminiowe puszki oraz butelki szklane. Recyklomaty są zintegrowane z aplikacją, która rejestruje każdy oddany surowiec i w zamian przyznaje ECO-punkty. Te można wymieniać na różne benefity: zniżki na bilety do kina, na zakupy czy na kawę. Za pomysłem stoi koncern Coca-Cola.

Projekt wpisuje się w światowy trend walki z plastikiem, który podchwycił także polski rząd. Jak już pisaliśmy w money.pl , resort środowiska chce sięgnąć głębiej do kieszeni producentów opakowań. W ocenie Henryka Kowalczyka , to oni powinni płacić za ich utylizacje i zebranie.

Ta suma, zdaniem ministra, wystarczy by konsument miał ekonomiczną motywację do tego, żeby odnieść butelkę z powrotem do punktu skupu czy automatu. Owa kaucja ma poprawić gospodarowanie surowcami wtórnymi. problemem dla producentów jest fakt, że to oni maja zapłacić za tę kaucję na wstępie.