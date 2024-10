Bitwa na cła. Polscy producenci mleka mogą wiele stracić, jeśli będzie odwet Chin

- W przypadku nałożenia ceł przez Chiny ten rynek by się zatkał. Mielibyśmy nadwyżkę produkcji na rynku unijnym. To wywołałoby ogromne problemy ze zbyciem naszych towarów, bo nie jesteśmy w stanie skonsumować całej produkcji. Musimy eksportować co najmniej 30 proc. - wylicza dyrektor PIM.